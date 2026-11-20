जागरण संवाददाता, गोरखपुर। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पंचूर गांव में सीएम योगी आदित्यनाथ की मां ने अंतिम सांस ली। 91 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में 50 हजार युवाओं को टैबलेट वितरित कर रहे हैं।

अभी उनका संबोधन चल रहा है। मुख्यमंत्री की माता के निधन की सूचना जैसे ही प्रसारित हुई, इंटरनेट मीडिया पर शोक व्यक्त करने वालों का तांता लग गया।