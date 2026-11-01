वरिष्ठ होम्योपैथ चिकित्सक डॉ. रामरतन बनर्जी को सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में दिवंगत वरिष्ठ होम्योपैथ चिकित्सक डॉ. रामरतन बनर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने उनके आवास ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को दिवंगत वरिष्ठ होम्योपैथ चिकित्सक डॉ. रामरतन बनर्जी के दीवान बाजार स्थित आवास पर जाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। होम्योपैथ चिकित्सक डॉ. रूप कुमार बनर्जी के पिता डॉ. रामरतन बनर्जी का विगत दिनों निधन हो गया था।
मुख्यमंत्री ने स्मृतिशेष डॉ. रामरतन बनर्जी के चित्र पर पुष्प चढ़ाया और भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत की आत्मा की चिर शांति के लिए महायोगी गुरु गोरखनाथ से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय डॉ. रामरतन बनर्जी के परिजनों से आत्मीयता से बातचीत कर उन्हें ढांढस बंधाया।