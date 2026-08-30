गोरखपुर में बसपा की चुनावी रणनीति तेज, चिल्लूपार के बाद अन्य सीटों पर मंथन जारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र में अस्मिता चंद को प्रभारी एवं प्रत्याशी घोषित करने के बाद बसपा ने अन्य विधानसभा सीटों पर भी जिताऊ चेहरे की तलाश तेज कर दी है। पार्टी के सामने चिल्लूपार जैसा प्रभावशाली और सामाजिक समीकरण साधने वाला प्रत्याशी तलाशने की चुनौती है। जिले की आठ अन्य विधानसभा सीटों पर संभावित दावेदारों के नामों पर मंथन शुरू हो गया है।

जिले में सदर सहित कुल नौ विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें चिल्लूपार से पार्टी ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। इसके बाद सहजनवा, पिपराइच, खजनी, चौरीचौरा और कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्रों पर विशेष नजर है। इन सीटों पर कई लोग टिकट की दावेदारी को लेकर पार्टी नेताओं से संपर्क साध रहे हैं।

कैंपियरगंज क्षेत्र की दावेदारी के लिए एक प्रभावशाली नेता ने पहले ही शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर ली है। कुछ अन्य लोग भी यहां से दावेदारी कर सकते हैं। अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित बांसगांव विधानसभा क्षेत्र भी चार दावेदार लखनऊ में संपर्क कर चुके हैं। गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से निषाद समुदाय में पकड़ वाले नेता की तलाश है।