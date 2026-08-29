UP में कांग्रेस संगठन मजबूत करने पहुंचे सांसद, कार्यकर्ता मांग रहे विधानसभा टिकट

दुर्गेश त्रिपाठी, गोरखपुर। विलुप्त होने की कगार पर पहुंचे संगठन की तलाश में ब्लाक-ब्लाक भटक रहे महाराष्ट्र के सांसद श्यामकुमार दौलत बर्वे कांग्रेसियों की नई मांग से हैरान हैं। कांग्रेसी उनसे विधानसभा चुनाव का टिकट मांग रहे हैं। संगठन मजबूत करने के साथ जिलाध्यक्ष व महानगर अध्यक्ष बनाने को आवेदन लेने पहुंचे सांसद खुद कांग्रेसियों की हरकत से हैरान हो रहे हैं।

वह जमीन स्तर पर पार्टी का जनाधार बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो कांग्रेसी पार्टी को मजबूत बताने के साथ ही जीत का समीकरण समझा रहे हैं। फिलहाल संगठन सृजन अभियान 31 अगस्त तक चलेगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले संगठन के कील-कांटे दुरुस्त करने में जुटी कांग्रेस के नेताओं महत्वाकांक्षा की परवान चढ़ने लगी है। आंदोलनों से दूरी बनाने वाले इन दिनों विधायक बनने के लिए टिकट मांग रहे हैं। कोई सदर विधानसभा सीट पर खुद को विजयी उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत कर रहा है तो कोई दूसरी विधानसभा क्षेत्र की सीटों पर खुद को सर्वाधिक परफेक्ट बता रहा है। पर्यवेक्षक सांसद श्यामकुमार दौलत बर्वे 26 अगस्त से महानगर के साथ ही ब्लाकों में पहुंचकर कांग्रेसियों संग बैठक कर रहे हैं। बैठक में वह कांग्रेसियों से संवाद कर रहे हैं लेकिन संवाद के बीच में दावेदार मिल जा रहे हैं।



देर रात तक चल रहा बैठकों का दौर

संगठन सृजन अभियान के तहत सांसद देर रात तक ब्लाकों में रहकर बैठक कर रहे हैं। शुक्रवार को रक्षाबंधन का पर्व होने के बाद भी उन्होंने खोराबार, पिपरौली, सहजनवा व पाली ब्लाक में बैठक की। पाली की बैठक रात नौ बजे के बाद भी चलती रही। वह पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से संवाद कर संगठन की जमीनी स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। साथ ही आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों, बूथ समितियों की सक्रियता तथा जनता से जुड़े स्थानीय मुद्दों को लेकर भी विचार-विमर्श कर रहे हैं।