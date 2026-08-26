पूर्वांचल वालों को रेलवे की बड़ी सौगात, कल से नियमित दौड़ेगी गोरखपुर-दिल्ली 'अमृत भारत'

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दिल्ली आवागमन करने वाले पूर्वांचल के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। 27 अगस्त से गोरखपुर से दिल्ली के बीच पहली सुविधा संपन्न अमृत भारत ट्रेन का नियमित संचालन आरंभ हो जाएगा। अमृत भारत पहले से चल रही 05057/05058 नंबर की गोरखपुर-दिल्ली-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन की जगह संचालित की जाएगी। नई अमृत भारत ट्रेन गोरखपुर से दिल्ली के बीच 15095/15096 नंबर से चलेगी।

इस ट्रेन में सामान्य द्वितीय श्रेणी के 11, शयनयान श्रेणी के 08 और पैंट्रीकार समेत कुल 22 कोच लगेंगे। रेलवे प्रशासन ने इस ट्रेन के संचालन को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अमृत भारत एक नान एसी एक्सप्रेस ट्रेन है, जिसमें पेंट्रीकार समेत शयनयान (स्लीपर) और साधारण (जनरल) के कोच लगते हैं।