गोरखपुर एम्स में जल्द शुरू होगी जेनेटिक लैब, आनुवांशिक रोगों की पहचान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एम्स में जल्द ही जेनेटिक (आनुवांशिक) लैब की सुविधा शुरू होने जा रही है। लैब तैयार होने के बाद रोगियों को आनुवांशिक बीमारियों की अत्याधुनिक जांच की सुविधा स्थानीय स्तर पर मिल सकेगी। इससे बीमारियों की समय से पहचान कर उपचार की प्रभावी योजना बनाने में मदद मिलेगी।

संस्थान की कार्यकारी निदेशक की पहल पर जेनेटिक लैब को मंजूरी मिली है। अभी आनुवांशिक जांच के लिए रोगियों को लखनऊ, दिल्ली या अन्य निजी संस्थानों का रुख करना पड़ता है। जेनेटिक लैब में कैरियोटाइपिंग, डीएनए टेस्टिंग, जीन सीक्वेंसिंग, नेक्स्ट जेनरेशन सीक्वेंसिंग (एनजीएस), पीसीआर और फिश जैसी आधुनिक जांच की सुविधा होगी। इनके माध्यम से डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल रोग, थैलेसीमिया, जन्मजात विकार, बांझपन, बार-बार गर्भपात और विभिन्न प्रकार के कैंसर से जुड़ी आनुवांशिक बीमारियों की पहचान की जा सकेगी।