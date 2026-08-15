गीडा की फ्लैटेड फैक्ट्री में आवंटन की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू, कमिश्नर ने दिए निर्देश

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) के अध्यक्ष एवं कमिश्नर इंद्र विक्रम सिंह ने शुक्रवार को गीडा कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सेक्टर-13 स्थित फ्लैटेड फैक्ट्री परिसर में फिनिशिंग कार्य पूरा नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने सीईओ अनुज मलिक को शेष कार्य शीघ्र पूरा कराकर आवंटन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए।

कमिश्नर ने गीडा कार्यालय में विभिन्न योजनाओं के माडल देखे और सीईओ से संचालित और प्रस्तावित परियोजनाओं की जानकारी ली। सभागार में अधिकारियों, अभियंताओं और कर्मचारियों से परिचय प्राप्त करने के बाद उन्होंने विकास परियोजनाओं और प्राधिकरण के लैंड बैंक की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान गीडा कमिश्नर ने आनलाइन सेवाओं और वनमैप पोर्टल के संचालन के बारे में भी जानकारी ली।