गोरखपुर में मोबाइल चार्जर से लगा जोरदार झटका, 7 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत
गोरखपुर में एक निर्माणाधीन भवन में मोबाइल चार्जर लगाते समय सात वर्षीय बच्चे अंकुश की करंट लगने से मौत हो ...और पढ़ें
HighLights
सात वर्षीय अंकुश की करंट लगने से हुई मौत।
निर्माणाधीन भवन में मोबाइल चार्जर लगाते समय हादसा।
जिला अस्पताल में मृत घोषित, शव पोस्टमार्टम को भेजा।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मोबाइल फोन का चार्जर लगाने के दौरान करंट से सात वर्षीय बालक की मौत हो गई। हादसे के बाद साथ काम कर रहे मजदूर बच्चे को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने भी उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची खोराबार थाना पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
चिलुआताल थाना क्षेत्र के टेनुइया निवासी लीलावती पत्नी संतोष निषाद डांगीपार स्थित रामगुलाम राय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के निर्माणाधीन भवन में ठेकेदार अंबिका निषाद के साइट पर मजदूरी करती हैं। मंगलवार को वह अपने बेटे सात वर्षीय अंकुश और बेटियों 12 वर्षीय रागिनी व नौ वर्षीय रिया को साथ लेकर काम पर गई थीं। दोपहर दो बजे अंकुश निर्माणाधीन भवन में लगे बिजली के बोर्ड में मोबाइल फोन का चार्जर लगा रहा था।
इसी दौरान अचानक उसमें करंट आ गया और वह गंभीर रूप से झुलस गया। यह देख वहां काम कर रहे मजदूरों में अफरा-तफरी मच गई। मजदूर तत्काल उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सक ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।
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घटना के बाद मां लीलावती और दोनों बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है। थानाध्यक्ष सुधांशु सिंह ने बताया शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलने पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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