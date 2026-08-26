गोंडा में बारावफात के जुलूस में आपत्तिजनक नारा प्रसारित, सर तन से जुदा करने के नारा पर मुकदमा दर्ज; एक गिरफ्तार
Gonda News: गोंडा में बुधवार को बारावफात के जुलूस में विवादित नारा बजाकर माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया गया। वायरल वीडियो से प्रकरण संज्ञान में आया और पुलिस ने कार्रवाई की।
HighLights
गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा बजने से माहौल में तनाव
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने शुरू की कार्रवाई, एक आरोपित को किया गया गिरफ्तार
संवाद सूत्र, गोंडा। मोतीगंज के बेलवा गांव में बुधवार को बारावफात के जुलूस में विवादित नारा बजाने का मामला सामने आया है। इसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और एक आरोपित को गिरफ्तार किया गया है।
जुलूस में ई-रिक्शा पर डीजे सिस्टम और लाउडस्पीकर से गुस्ताख ए नबी की एक सजा, सर तन से जुदा नारा बजाया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने होने के बाद पुलिस ने आरोपित बेलावा नाऊ पुरवा निवासी रियाज अहमद को गिरफ्तार किया है। दैनिक जागरण इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीड़ियो की पुष्टि नहीं करता है।
उप निरीक्षक नारद मुनि कनौजिया ने दी गई तहरीर में कहा कि वह ग्राम बेलावा नाऊ पुरवा में बारावफात जुलूस में शांति व्यवस्था ड्यूटी में मौजूद था। इस जुलूस में आयोजक रियाज अहमद ने ई-रिक्शा पर साउंड बाक्स को लादा था और इसी से नारों की आवाज गूंजी।
आयोजक रियाज अहमद निवासी ग्राम बेलावा नाऊ पुरवा ने दूसरे समुदायों के धार्मिक विश्वासों/भावनाओं का अपमान करने व सौहार्द बिगाड़ने की नियत से गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा जैसे भडकाऊ नारे लगाने व बजाने लगा।
इन सभी को एक मोबाइल फोन में रिकार्ड किया गया। वहां पर मौजूद अन्य धर्म के लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो गया। थानाध्यक्ष तेज नरायन गुप्ता ने बताया कि आरोपित रियाज अहमद को गिरफ्तार किया गया है।
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