संवाद सूत्र, गोंडा। संसाधनों और शिक्षकों की कमी से जूझ रहे कंसापुर के अभिनव विद्यालय में माध्यमिक शिक्षा की नई शुरुआत हुई है। बीते छह वर्षों से यहां केवल कक्षा आठ तक पढ़ाई हो रही थी। अब पहली बार कक्षा नौ में 27 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। विद्यालय में कक्षा आठ तक 113 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। झंझरी विकासखंड स्थित इस विद्यालय की स्थापना शिक्षा सत्र 2015-16 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (सीबीएसई) के तहत अभिनव विद्यालय के रूप में हुई थी।

शुरुआत में कक्षा 12 तक पढ़ाई की योजना थी, लेकिन शिक्षकों की तैनाती नहीं होने से यह शुरू नहीं हो सकी। विद्यालय की सीबीएसई मान्यता अवधि 2020 में समाप्त हो गई थी। इसके बाद यहां कक्षा आठ तक ही पढ़ाई जारी रही। शासन ने बीते मई में अभिनव विद्यालयों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय माडल इंटर कालेज के रूप में संचालित करने का आदेश जारी किया था।

इसके तहत कंसापुर विद्यालय अब सीबीएसई के बजाय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) से संचालित हो रहा है। नाम परिवर्तन के साथ पाठ्यक्रम, परीक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था में भी एकरूपता आएगी। इससे क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए आगे की पढ़ाई का रास्ता खुलेगा।