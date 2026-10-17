किसान के घर आईं डबल खुशियां, गोंडा के नितिन सिंह का यूपी पुलिस आरक्षी और होमगार्ड दोनों में हुआ चयन

संवाद सूत्र, गोंडा। रामापुर भगाही गांव निवासी नितिन सिंह ने मेहनत और लगन के दम पर दोहरी सफलता हासिल की है। उनका चयन यूपी पुलिस में आरक्षी के साथ ही होमगार्ड पद पर भी हुआ है।

नितिन के पिता नरेंद्र सिंह खेती के साथ इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, जबकि मां पुष्पा सिंह गृहिणी हैं। नितिन ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई अयोध्या के जीआईसी इंटर कॉलेज से पूरी की। इसके बाद मसकनवां के शीतलगंज से स्नातक किया।