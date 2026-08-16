गोंडा में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत, बेड पर पड़ा मिला शव

संवाद सूत्र, गोंडा। नगर पंचायत के वार्ड नंबर सात मुहल्ला शंकर पुरवा निवासी शिवम तिवारी की पत्नी संजू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका का शव उसके कमरे में बेड पर पड़ा पाया गया।

प्रभारी निरीक्षक मनोज पाठक ने बताया कि मृतका के पति ने सूचना दी थी। नपं के ही मुहल्ला बाबूपुर निवासी मृतका के पिता शियाराम चौबे ने भी पुलिस को सूचना दी है। निरीक्षक के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के कारणों का पता चल सकेगा। तहरीर मिलने पर मामला दर्ज किया जाएगा।