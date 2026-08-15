गोंडा में दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में एक की मौत, कटरा बाजार में डायल 112 की चपेट में आने से तीन छात्र घायल

जागरण टीम, गोंडा। आर्यनगर महराजगंज मार्ग पर शनिवार को भवनियापुर उपाध्याय चौराहे के पास दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बाइक सवार हेलमेट नहीं पहने हुए थे और स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को देखने जा रहे थे। यह घटना शिव कत्यानी इंटर कॉलेज के निकट हुई।



खरगूपुर थाना क्षेत्र के देवरिया कला के मजरा माथेडीहा निवासी अंकित चौरसिया अपने साथी अवनीश के साथ कार्यक्रम देखने जा रहे थे। उनकी बाइक की टक्कर महराजगंज की ओर से आ रहे इरफान की बाइक से हो गई। इस टक्कर में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने उन्हें तुरंत स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खरगूपुर पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने अंकित चौरसिया को मृत घोषित कर दिया।

अवनीश और इरफान का इलाज जारी है। खरगूपुर प्रभारी निरीक्षक राजेश तिवारी ने बताया कि अंकित हेलमेट नहीं पहने था और विधिक कार्रवाई की जा रही है। अंकित चौरसिया अपने परिवार में सबसे बड़े थे और टाइल्स लगाने का काम करते थे।