विनोद साहनी हत्याकांड: चौथा आरोपी अंशू गिरफ्तार, रंजिश और आपत्तिजनक पोस्ट की जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, गोंडा। निषाद पार्टी के जिला प्रचारक विनोद साहनी की हत्या प्रकरण में पुलिस पुलिस जांच कर रही है कि हत्या का कारण विनोद की पोस्ट हैं या कोई व्यक्तिगत रंजिश। कुछ गांव वालों ने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्टों ने विनोद की दुश्मनी बढ़ाई थी। विनोद के फेसबुक एकाउंट पर हिंदू धर्म ही नहीं, ब्राह्मण व क्षत्रियों को लेकर किए गए आपत्तिजनक पोस्ट अब इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं।

इन्हीं पोस्ट ने उनकी दुश्मनी को बढ़ा दिया। यदि पुलिस ने आपत्तिजनक पोस्ट को संज्ञान में लेकर पहले कार्रवाई की होती तो शायद विनोद की जान न जाती। उधर, पुलिस ने हत्या के मामले में एक और आरोपित अंशू उर्फ वरुण को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक चार आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

उधर, शनिवार को परिवार से मिलने आ रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को बाराबंकी को शहावपुर टोल प्लाजा के पास रोक लिया गया। पुलिस उन्हें लेकर मसौली थाने चली गई। प्रदेश अध्यक्ष के हिरासत में लेने की सूचना पर धरना दिया। वहीं, सपा के पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह ने कहा कि मृतक के परिवार के दुख में शामिल होने के लिए उन्हें किसी मंत्री (डा. संजय निषाद) की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।