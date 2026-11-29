संवाद सूत्र, कटराबाजार (गोंडा)। टेढ़ी नदी रविवार को दो परिवारों के लिए मातम का सबब बन गई। अलग-अलग स्थानों पर नदी में डूबने से दो युवकों की मौत हो गई। कोड़री गांव के पास नदी में घर से लापता युवक का शव उतराता मिला, जबकि उर्दी गोंडा गांव के पास पुल से गिरकर बिहार निवासी श्रमिक की गहरे पानी में डूबने से जान चली गई।

पहली घटना कोड़री गांव के पास की है। राजगढ़ अमीनपुर निवासी राजबाबू उर्फ मंटू शनिवार को बाजार जाने की बात कहकर घर से निकले थे। देर शाम तक वापस नहीं लौटने पर परिवारीजन ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।

रविवार सुबह कोड़री गांव के पास टेढ़ी नदी में उनका शव उतराता दिखाई दिया। नदी से उनकी साइकिल भी बरामद हुई। राजबाबू खेती कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनके परिवार में पत्नी डेजी पांडेय, दो बेटियां गौरी, गौरवी, तीन बेटे नैतिक, कार्तिक और सैनिक हैं।

परिवार के इकलौते कमाऊ सदस्य की मौत से पत्नी और बच्चों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दूसरी घटना उर्दी गोंडा गांव के पास टेढ़ी नदी पर बने पुल की है। शनिवार देरशाम बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के करजा थाना के गमसरा नहर सराय निवासी शिवनाथ मांझी पुल से नीचे गिरकर गहरे पानी में डूब गए। उनके साथ मौजूद साथी सुबोध राम ने माधवपुर पुलिस चौकी पहुंचकर सूचना दी।