    गोंडा में मालगाड़ी के दो डिब्बे ट्रैक से उतरे, एक घंटे तक ठप रहा ट्रेनों का संचालन 

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 06:35 PM (IST)

    गोंडा रेलवे स्टेशन से कचहरी स्टेशन जाते समय रनिंग रूम के सामने मालगाड़ी के दो डिब्बे (34वां व 35वां) ट्रैक से उतर गए। दोपहर 2:45 बजे हुई घटना से अप-डाउन ट्रेनों का संचालन एक घंटे तक ठप रहा। दिल्ली जाने वाली स्पेशल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक घंटे खड़ी रही।  

    संवाद सूत्र, गोंडा। गोंडा रेलवे स्टेशन से कचहरी स्टेशन जाते वक्त रनिंग रूम के सामने मालगाड़ी के दो डिब्बे ट्रैक से उतर गए इससे एक घंटे तक ट्रेनों का संचालन ठप रहा। दिल्ली जा रही स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन गोंडा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर एक घंटे तक खड़ी रही।

    कब हुई घटना?

    दोपहर 2:35 बजे रेलवे स्टेशन के ट्रैक संख्या पांच से गोंडा रेलवे स्टेशन से कचहरी स्टेशन के लिए निकली ही थी , करीब दस मिनट के बाद दोपहर पौने तीन बजे पर गार्ड व लोको पायलट के विश्रामालय के पास ओवर ब्रिज के नीचे इस मालगाड़ी का 34 वां व 35 वां डिब्बा ट्रैक से उतर गया इससे अप व डाउन साइड के ट्रेनों का संचालन करीब एक घंटा तक बाधित रहा।

    मौके पर पहुंचे अधिकारियों व कर्मचारियों ने गिरे हुए डिब्बे से मालगाड़ी को काटकर गोंडा कचहरी के लिए रवाना कर दिया। डेढ़ माह पहले गोंडा रेलवे यार्ड में मालगाड़ी के दो डिब्बे पटरी से उतर गए थे, जिसकी जांच अभी तक पूरी नहीं हुई। क्षेत्रीय प्रबंधक शिव शंकर प्रसाद ने बताया कि मालगाड़ी के दो डिब्बे ट्रैक से उतर गए थे। शाम चार बजे से ट्रेनों का संचालन बहाल हो गया है।