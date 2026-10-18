12वीं छात्रा सृष्टि बनी एक दिन की अफसर, संभाली गोंडा डीएम की कमान; लोगों की सुनी फरियाद

जागरण टीम, गोंडा। मिशन शक्ति अभियान के तहत जिले की पांच छात्राएं एक दिन के लिए डीएम, डीआइओएस व बीएसए बनीं और विभाग के कामकाज की जानकारी ली।

कर्नलगंज में कन्हैयालाल इंटर कॉलेज के इंटरमीडियट की छात्रा व गाड़ीबाजार निवासी सृष्टि शुक्ला को डीएम की जिम्मेदारी दी गई। डीएम प्रियंका निरंजन ने सृष्टि की कुर्सी अपने बगल लगवाई और संपूर्ण समाधान दिवस में आने वाली शिकायतों व उसके समाधान के बारे में बताया।