बारिश ने उजाड़ी सब्जी की फसल, महंगाई ने बदली थाली; मंडी में आवक घटते ही दामों में उछाल

संवाद सूत्र, गोंडा। पांच दिन तक हुई लगातार बारिश और आंधी से सब्जियों की फसल चौपट हो गई है। खेतों में नुकसान के बाद बाजार में आवक घटते ही हरी सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। परवल 120 रुपये किलो के पार पहुंच गया है। लोबिया 100 से 120 रुपये, तरोई 60, भिंडी 60 रुपये किलो, प्याज 60 रुपये किलो और लौकी 50 रुपये किलो बिक रही है। अचानक बढ़े भाव ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है।

थाली में पहले जहां कई तरह की सब्जियां नजर आती थीं, अब महंगाई के कारण मात्रा और विकल्प दोनों घटने लगे हैं। बारिश से सबसे अधिक असर सब्जी उत्पादकों पर पड़ा है। इसका सीधा असर बाजार की आवक पर पड़ा और कीमतें तेजी से बढ़ गईं। बारिश ने खेत में किसान की मेहनत बहा दी और बाजार में महंगाई ने आम आदमी की थाली का स्वाद छीन लिया।

फसलें हो गईं खराब बेहड़ा चौबे गांव के रहने वाले सुरेश वर्मा का कहना कि नौ बीघा खेत में हरी सब्जी की खेती की थी। बारिश से पूरी फसल चौपट हो गई। यह पीड़ा केवल विनोद की ही नहीं बल्कि हजारों सब्जी किसानों की है , जिनकी फसलें खराब हो गईं हैं।