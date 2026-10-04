114 साल पुराने अंग्रेजों के जमाने के जर्जर पुल से मिलेगी निजात, गोंडा में जल्द शुरू होगा नए 3 लेन पुल का निर्माण

संवाद सूत्र, गोंडा। बलरामपुर मार्ग स्थित इटियाथोक बाजार में बिसुही नदी पर अंग्रेजी हुकूमत में बने सबसे पुराने जर्जर व संकरे पुल से निजात मिलने की आस जगी है। इस साल मार्च में 16 करोड़ रुपये से तीन लेन सेतु निर्माण को स्वीकृति दी थी।

इसके बाद निविदा प्रक्रिया चल रही थी,जो अब पूर्ण हो गई है। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग(एनएच) खंड अयोध्या ने निर्माण की तैयारी शुरू कर दी है। पुल बन जाने से गोंडा ही नहीं बलरामपुर, श्रावस्ती व सिद्धार्थनगर के पांच लाख यात्रियों की राह आसान हो जाएगी।

1912 में यह सिंगल लेन पुल बना था,जो पूरी तरह से जर्जर है। 2018 में जब गोंडा-बलरामपुर मार्ग टू लेन बना तो इसे राजमार्ग का दर्जा मिला, तभी से पुल चौड़ा बनाने की मांग ने जोर पकड़ लिया। पुराना सिंगल लेन मार्ग चौड़ा होने के बाद यह संकरा भी पड़ रहा है, जिससे जाम की स्थिति बनी रहती है।

पुल से होता है 50 हजार लोगों का आवागमन पुल के संकरा व जर्जर होने के चलते एक ही तरफ के वाहन निकल पा रहे थे। इसकी जगह नया पुल बनाने की कवायद पिछले पांच साल से चल रही थी लेकिन स्वीकृति नहीं मिल पा रही थी। इस पुल से प्रतिदिन करीब 15 हजार वाहन व 50 हजार लोगों का आवागमन है।