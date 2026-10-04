गोंडा में दौड़ लगाने घर से निकले कक्षा 8 के छात्र को सांड ने पटक-पटककर मार डाला, परिवार में मचा कोहराम

संवाद सूत्र, गोंडा। दौड़ लगाने के लिए सुबह घर से निकले छात्र को रास्ते में सांड़ ने पटककर मार डाला। मृतक के गांव के ही स्कूल में कक्षा आठ का छात्र था। घटना से लोगों में आक्रोश है।



मनकापुर के ग्राम अंबरपुर खेसरी निवासी अरुण कुमार रामराज एसकेजिट पब्लिक स्कूल सोनबरसा बक्सरा आज्ञाराम में कक्षा आठ का छात्र था। पिता नेब्बूलाल के मुताबिक अरुण प्रतिदिन सुबह दौड़ लगाने के लिए जाता था।

शनिवार काे सुबह करीब 5.30 बजे वह दौड़ने के लिए घर से निकला था। ग्राम पंचायत भिटौरा के मजरे बकरहिया के पास रास्ते में खड़े सांड़ ने अरुण पर हमला कर दिया। सांड़ ने अरुण को उठाकर पटक दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रभारी निरीक्षक टीपी सिंह ने कहा कि सांड़ के हमले में छात्र की मौत हो गई है। मृतक तीन भाइयों में सबसे छोटा था। मृतक की मां गुड़िया का रो-रोकर हाल बेहाल है। सांड़ के पकड़े न जाने से ग्रामीणोंं में रोष है।

सांड़ के हमले में पहले भी जा चुकी है जान सितंबर के पहले सप्ताह में धानेपुर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत पृथ्वीपालगंज ग्रिंट के मजरा महतवडीह निवासी किसान राम सूरत खुले में शौच के लिए गए थे। तभी सांड़ ने उनपर हमला कर दिया।