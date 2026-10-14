गोंडा के मनकापुर में 115 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा ओवरब्रिज, ऑनलाइन निविदा की गई जारी

संवाद सूत्र, मनकापुर (गोंडा)। टिकरी-रेहरा बाजार मुख्य मार्ग पर स्थित 245 एसपीएल रेलवे सम्पार फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण को लेकर कवायद तेज हो गईहै। 115 करोड़ रुपये से बनने वाले ओवरब्रिज के लिए ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की गई है। रेलवे सम्पार फाटक पर ट्रेनों के लगातार आवागमन से हर दस मिनट में फाटक बंद होने के कारण गोंडा, मसकनवां, सादुल्लानगर और उतरौला की ओर आवागमन करने वाले हजारों वाहन जाम में फंस जाते हैं।

इस मार्ग से प्रतिदिन पांच से दस हजार छोटे-बड़े वाहन गुजरते हैं। करीब 148 जोड़ी ट्रेनों के आवागमन के कारण फाटक बार-बार बंद होता है। एक ट्रेन के गुजरने में दो से चार मिनट लगते हैं, जबकि अप और डाउन की ट्रेनें एक साथ आने पर पांच से दस मिनट तक आवागमन बाधित रहता है। इस दौरान दोनों ओर वाहनों की कतार एक किलोमीटर तक पहुंच जाती है।