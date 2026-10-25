गोंडा में बड़ा भू-माफिया फर्जीवाड़ा, मृत महिला को कागजों में जिंदा दिखा हड़पी एक एकड़ जमीन

संवाद सूत्र, तरबगंज (गोंडा)। छह वर्ष पहले मृत महिला को कागजों में जिंदा दिखाकर करीब एक एकड़ जमीन का बैनामा कराने का मामला सामने आया है। कोतवाली देहात के रामनगर तरहर निवासी अनंतराम ने कहा कि उनकी मां प्रेमलता के नाम तरबगंज के विशुनपुर गांव में तीन गाटों में करीब एक एकड़ भूमि दर्ज थी।

यह जमीन उनके नाना रिबई से वरासत में मिली थी। प्रेमलता की मृत्यु 15 अप्रैल 2019 को हो गई। इसका मृत्यु प्रमाणपत्र भी बना है। मां की मौत के बाद वह वरासत दर्ज कराने के लिए तहसील के चक्कर लगाते रहे, लेकिन बेटों के नाम जमीन दर्ज नहीं हुई। जुलाई 2026 में जालसाजों ने दूसरी महिला को प्रेमलता के रूप में पेश कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन का बैनामा करा लिया। इसके बाद राजस्व अभिलेखों में भी नाम दर्ज करा लिया गया।