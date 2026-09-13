गोंडा में हरतालिका तीज को लेकर सरयू घाट से मंदिरों तक चप्पे-चप्पे पर नजर, पांच SSP और 16 सीओ समेत 3000 पुलिस तैनात

संवाद सूत्र, गोंडा। हरतालिका तीज पर्व पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर सरयू घाट से लेकर प्रमुख शिव मंदिरों तक पुलिस का कड़ा पहरा है। छेड़खानी, चेन स्नेचिंग और अन्य अवांछनीय गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सादे कपड़ों में एंटी रोमियो टीमों को लगाया गया है। संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है।

जोनल व सेक्टर अधिकारियों को लगातार भ्रमणशील रहकर व्यवस्था की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। श्रद्धालुओं की आवाजाही सुचारु रखने के लिए सरयू घाट के दोनों घाटों से 250 मीटर और मंदिरों से 250 मीटर की दूरी तक दुकानें नहीं लगने दी गई है। घाटों पर जल पुलिस व गोताखोर भी तैनात किए गए हैं।