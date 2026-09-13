सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में वृद्ध के मिले शव के मामले में पत्नी, पुत्र पर मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, घोरावल (सोनभद्र)। तेंदुआ गांव में शनिवार की सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में राम सिंह गोंड के मिले शव के मामले में पुलिस ने उसकी पत्नी कलावती और पुत्र सूरज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई मृतक की पुत्री पूनम की तहरीर पर की है। पूनम ने आशंका जताई है कि घरेलू विवाद में दोनों ने मिलकर पिता की हत्या कर दी है। उनका किसी से कोई विवाद नहीं था।

पुलिस फरार मां बेटे की तलाश कर रही है। थाना प्रभारी निरीक्षक बृजेश सिंह का कहना है कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट के आधार पर अन्य कार्रवाई होगी। तेंदुआ गांव निवासी राम सिंह का शव शनिवार की सुबह करीब छह बजे उसके घर से डेढ़ सौ मीटर दूर सड़क किनारे खेत में मिला था।

जानकारी पर एडिशनल एसपी ऋषभ रुणवाल व सीओ राजेश कुमार राय घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किए। सीओ ने बताया था कि मृतक राम सिंह के गले सिर व चेहरे पर चोट के निशान पाए गए हैं। मृतक के मुंह व नाक से खून निकला है। गले में खरोंच के निशान पाए गए। फोरेंसिक टीम ने वहां से आवश्यक साक्ष्य संकलन किया। जांच पड़ताल मे मामला संदिग्ध लगा।