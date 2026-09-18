विनोद साहनी हत्याकांड में शव सड़क पर रख प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई, दो नामजद समेत 60 पर FIR

जागरण संवाददाता, गोंडा। रेक्सडिया गांव निवासी व बर्तन कारोबारी विनोद साहनी की मौत के बाद अंतिम संस्कार की तैयारी के बीच सड़क पर शव रखकर जाम लगाने के मामले में काजल निषाद और राजा निषाद के साथ करीब 50 से 60 अज्ञात आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।

परसपुर थाने के उपनिरीक्षक आकाश दीप ने दी गई तहरीर में कहा कि रेक्सडिया निवासी विनोद कुमार साहनी के साथ नौ सितंबर को मारपीट हुई थी। उपचार के दौरान 10 सितंबर को उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवारीजन गांव लेकर पहुंचे।

11 सितंबर की सुबह अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान काजल निषाद, राजा निषाद और 50 से 60 अज्ञात आरोपित मृतक के घर पहुंचे। पुलिस का आरोप है कि लोगों को बरगलाकर शव घर से उठवाया गया और दोपहर करीब 12 बजे चचरी-भौरीगंज मुख्य मार्ग पर रख दिया गया। इसके बाद भीड़ ने सड़क अवरुद्ध कर दी।