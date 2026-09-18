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विनोद साहनी हत्याकांड में शव सड़क पर रख प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई, दो नामजद समेत 60 पर FIR

By Raman Kumar Mishra Edited By: Sakshi Gupta
Published: Fri, 18 Sep 2026 10:48 AM (IST)

गोंडा के रेक्सडिया गांव में विनोद साहनी की मौत के बाद, उनके शव को सड़क पर रखकर जाम लगाने के ...और पढ़ें

विनोद साहनी हत्याकांड में शव सड़क पर रख प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई।

विनोद साहनी हत्याकांड में शव सड़क पर रख प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई।

HighLights

  1. विनोद साहनी की मौत के बाद सड़क पर शव रखकर जाम लगाया।

  2. काजल निषाद, राजा निषाद सहित 60 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज।

  3. जाम से एंबुलेंस फंसी, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हुई।

जागरण संवाददाता, गोंडा। रेक्सडिया गांव निवासी व बर्तन कारोबारी विनोद साहनी की मौत के बाद अंतिम संस्कार की तैयारी के बीच सड़क पर शव रखकर जाम लगाने के मामले में काजल निषाद और राजा निषाद के साथ करीब 50 से 60 अज्ञात आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।

परसपुर थाने के उपनिरीक्षक आकाश दीप ने दी गई तहरीर में कहा कि रेक्सडिया निवासी विनोद कुमार साहनी के साथ नौ सितंबर को मारपीट हुई थी। उपचार के दौरान 10 सितंबर को उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवारीजन गांव लेकर पहुंचे।

11 सितंबर की सुबह अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान काजल निषाद, राजा निषाद और 50 से 60 अज्ञात आरोपित मृतक के घर पहुंचे। पुलिस का आरोप है कि लोगों को बरगलाकर शव घर से उठवाया गया और दोपहर करीब 12 बजे चचरी-भौरीगंज मुख्य मार्ग पर रख दिया गया। इसके बाद भीड़ ने सड़क अवरुद्ध कर दी।

एफआइआर के अनुसार, कई घंटे तक आम लोगों और वाहनों का आवागमन प्रभावित रहा। एंबुलेंस के फंसने तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न होने का भी उल्लेख तहरीर में है। थानाध्यक्ष केजी राय ने बताया कि आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।

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