गोंडा में 2500 घरों तक जल्द पहुंचेगी गैस पाइपलाइन, इन 5 कॉलोनियों के लोगों मिलेगा PNG कनेक्शन

संवाद सूत्र, गोंडा। पांच माह पहले के एलपीजी के संकट को देखते हुए अब भविष्य में शहर के सभी वार्डों की हर गली-मुहल्ले तक पाइप लाइन पहुंचाकर वहां के सभी घरों को पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। इसे देखते हुए टोरेंटो गैस कंपनी ने शहर में सुभाषनगर, गायत्रीपुरम, इमिलिया गुरुदयाल, यूसुफनगर व नूर नगर के ढाई हजार घरों तक कनेक्श्न पहुंचाने की तैयारी की है। गलियों की खोदाई कर पाइप डाली जा रही है।

मंडल मुख्यालय स्थित पूरे शहर को एलपीजी मुक्त जोन घोषित किया जाना है। इसे देखते हुए शहर की चार प्रमुख कॉलोनियां एलपीजी फ्री जोन घोषित की जा चुकी हैं। यहां पीएनजी कनेक्शन दे रही टोरेंट गैस कंपनी ने आवास विकास प्रथम, द्वितीय, लक्ष्मनपुरी व अकेलवा में 500 से अधिक परिवारों को नोटिस देकर अपना कनेक्शन समर्पण का अनुरोध किया है।