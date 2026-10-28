गोंडा में पेड़ से लटकता मिला 20 साल की युवती का शव, जांच में जुटी पुलिस

संवाद सूत्र, नवाबगंज (गोंडा)। हरिवंशपुर गांव के मजरे चकमखा में एक 20 वर्षीय युवती का शव घर के सामने लगे अमरूद के पेड़ की डाल में साड़ी के फंदे से लटकता मिला है। शव पेड़ से लटकता देख परिजनों में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मृत्यु का सही कारण जानने के लिए पीएम को भेजा है।

चकमखा गांव निवासी मृतक युवती मधू की बड़ी भाभी काजल ने बताया मंगलवार की रात लगभग आठ बजे परिवार के सभी सदस्य खाना खाने के बाद लेट गए गए थे। बुधवार सुबह करीब पांच बजे उठने पर उनकी ननद मधू 20 घर के सामने लगे अमरूद के पेड़ से लटकती मिली। घटना की जानकारी होते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। उन्होंने बताया मधू की मां मालती देवी की करीब एक वर्ष पहले बीमारी के चलते मौत हो चुकी है।