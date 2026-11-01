गोंडा में बनेगा 12 मीटर चौड़ा पुल, 50 लाख की लागत से सड़क की भी होगी मरम्मत

जागरण संवाददाता, गोंडा। शहर में लग रहे जाम से निजात दिलाने के लिए प्रमुख पुलों व सड़कों को चौड़ा करने व मरम्मत की पहल शुरू हो गई है। जिला कारागार के आगे बलिदानी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की समाधि के बगल सड़क पर बने पुराने सकरे पुल की जगह अब नया व चौड़ा पुल बनाया जाएगा। इसके जर्जर व संकरे होने समेत अन्य समस्याओं को देखते हुए अब इसे अब सात मीटर की जगह 12 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा।

वर्तमान में यहां वर्षों पहले बना पाइप का यह पुल सकरा और जर्जर हो चुका है। साथ ही अधिक वाहनों के आवागमन के चलते यह संकरा भी पड़ रहा है। इस वजह से हर समय हादसे का खतरा बना रहता है। रात में इस पुल से गुजरना और भी खतरनाक हो जाता है।

लोक निर्माण विभाग खंड प्रथम ने 98.03 लाख रुपये से नए पुल के निर्माण का प्रस्ताव भेजा था,जो अब स्वीकृत हो गया है। यही नहीं, जिला कारागार से ही कटहा घाट तक दो किलोमीटर लंबी सड़क की भी मरम्मत कराई जाएगी। यह सड़क सीमेंट व क्रंकीट से बनी थी, जो अब जर्जर हो गई है।

गड्ढे होने के चलते इस पर आवागमन मुश्किल हो राह है। इसकी मरम्मत पर करीब 50 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इस सड़क व पुल के बन जाने से शहर में आकर जाम की वजह बनने वाले भारी वाहन झंझरी ब्लाक होते हुए अयोध्या व उतरौला निकल जाएंगे।