'अखिलेश के बिना सब सूना है...' सपा और कांग्रेस गठबंधन पर बृजभूषण सिंह के बयान से बढ़ा सियासी हलचल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/लखनऊ। उत्तर प्रदेश 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच जारी सीट शेयरिंग की तनातनी और खींचतान पर पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान सामने आया है।

बृजभूषण शरण सिंह से पूछा गया कि कांग्रेस कह रही है कि उत्तर प्रदेश में सपा के साथ गठबंधन में 150 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके जवाब में बृजभूषण सिंह ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की पैरवी करते हुए कहा कि अखिलेश यादव के बिना सब कुछ 'सूना' है।