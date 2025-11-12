दिल्ली बम धमाके के दोषियों को पाताल से भी खोज निकालेंगे, गोंडा में बोले दारा सिंह चौहान

जागरण टीम, गोंडा। दिल्ली बम धमाके का जिसने भी दुस्साहस किया है, वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। जहां से भी उसके तार जुड़े होंगे, चाहे वह पाताल में भी क्यों न हो, उसे निकालकर सजा दिलाई जाएगी। यह बात जिले के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह ने घटना को गंभीरता से लिया है। बाबा का बुलडोजर अब प्रतीक बन गया है, जो भी शामिल होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

प्रभारी मंत्री ने बिहार में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। प्रभारी मंत्री ने सर्किट हाउस में बैठक कर सरकारी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों से भी वार्ता की। डीएम प्रियंका निरंजन ने स्वागत किया।





झिलाहीबाजार से मनकापुर तक निकाली गई पदयात्रा



मनकापुर : प्रभारी मंत्री ने सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पदयात्रा का शुभारंभ किया। पदयात्रा का नेतृत्व विधायक रमापति शास्त्री व केंद्रीय राज्यमंत्री के प्रतिनिधि यूपी सिंह ने किया। यात्रा झिलाहीबाजार से मनकापुर तक निकाली गई, जिसका जगह-जगह महिलाओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी सरदार वल्लभभाई पटेल के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। केंद्रीय राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने वर्चुअल रूप से पदयात्रा में शामिल लोगों का आभार जताया। विधायक प्रतिनिधि वेद प्रकाश दुबे, ब्लाक प्रमुख जगदेव चौधरी, नगर पंचायत अध्यक्ष दुर्गेश कुमार सोनी उपस्थित रहे।





