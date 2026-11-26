संवाद सूत्र, गोंडा। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवीपाटन मंडल के 41 हजार मेधावियों को टैबलेट का वितरण करेंगे। 27 नवंबर को शहीदे आजम सरदार भगत सिंह इंटर कालेज में कार्यक्रम का आयोजन होगा।

गोंडा जिले से 30 हजार, बलरामपुर व बहराइच से पांच-पांच हजार व श्रावस्ती जिले से एक हजार छात्र कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में करीब 45 हजार लोगों के शामिल होने की संभावना है। मेधावियों को लाने के लिए देवीपाटन मंडल में

1300 वाहन लगाए गए हैं।



डीएम रमेश रंजन ने मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर मंच, बैठने की व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यक्रम से जुड़ी सभी तैयारियां समय से पूर्ण कर ली जाएं और व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी न रहने पाए।

डीएम ने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन करने, कार्यक्रम को सुव्यवस्थित एवं सफलतापूर्वक संपन्न कराने के निर्देश दिए। मुख्य राजस्व अधिकारी रिंकी जायसवाल, नगर मजिस्ट्रेट पंकज वर्मा, एसडीएम सदर जितेंद्र

गौतम उपस्थित रहे। वाहन ढूंढ़ रहे अधिकारी कार्यक्रम में छात्रों को लाने के लिए रोडवेज के साथ ही स्कूल व टैक्सी बसें भी लगाई गई हैं। गोंडा, बलरामपुर, बहराइच व श्रावस्ती के लिए 1300 वाहन की व्यवस्था की जा रही है। शहर में आने वाले वाहनों के लिए अलग-अलग स्थानों पर छह पार्किंग स्थल बनाए जा रहे हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज अरविंद कुमार ने बताया कि वाहनों की व्यवस्था की जा रही है।