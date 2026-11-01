हरदोई में सीएम योगी 520.84 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण

जागरण टीम, गोंडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को तेजपुर सिंगारघाट में गौरा व मनकापुर विधानसभा क्षेत्र की पांच अरब 20 करोड़ 84 लाख रुपये की 69 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को हितलाभ वितरण करने के साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

आयुक्त देवीपाटन मंडल दुर्गा शक्ति नागपाल, डीएम प्रियंका निरंजन, गौरा विधायक प्रभात वर्मा, मनकापुर विधायक रमापति शास्त्री व भाजपा जिलाध्यक्ष अकबाल बहादुर तिवारी ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को समय से कार्य पूरे कराने के निर्देश दिए।

गौरा व मनकापुर में लोकार्पण की बड़ी परियोजनाएं गौरा विधानसभा क्षेत्र में रेनुआ दौलतपुर से अलीपुर मार्ग, लंबाई 12.4 किलोमीटर, लागत 25.70 करोड़ रुपये। कुआनों नदी के बालूघाट पर सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण, लागत 11.17 करोड़, मनकापुर विधानसभा क्षेत्र में लोकनायक जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय सिसवा, लागत 31.99 करोड़, झिलाही-सिसवा-मदनापुर-हनुमानगंज-पेड़ारन-राजगढ़ मार्ग, लंबाई 9.5 किलोमीटर, लागत 22.52 करोड़, नगर पालिका परिषद नवाबगंज में पेयजल परियोजना 18.42 करोड़, नगर पंचायत मनकापुर में पेयजल परियोजना 11.54 करोड़।