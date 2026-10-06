‘सपने में चुनाव चिह्न साइकिल देखा’ वाले वीडियो की हकीकत आई सामने, बृजभूषण शरण सिंह ने खुद ही बताई वजह

जागरण संवाददाता, गोंडा। राजनीति में बदलाव की चर्चा के बीच मंगलवार को एक वीडियो तेजी से इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ, जिसमें एक समर्थक कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह से कह रहा है कि रात में मैंने सपने में आपका चुनाव चिह्न साइकिल देखा है। पूर्व सांसद ने हंसते हुए कहा, भक्क और आगे निकल गए। दैनिक जागरण उक्त वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

दरअसल, नवाबगंज के विश्नोहरपुर स्थित आवास पर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह से मिलने के लिए समर्थक खड़े थे। जैसे ही वह जिम बाहर निकले सेमरा शेखपुर से आए रवि रंजन ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। रवि रंजन ने कहा, बाबा आपकी तरफ से आया हूं। आपको वोट दूंगा। आपका चुनाव चिह्न आ गया है। आज रात में हमने सपना देखा है कि आपका चुनाव चिह्न साइकिल है। पूर्व सांसद ने हंसते कहा कि भक्क, मैं भाजपा में हूं। यह सुनकर आसपास खड़े हंसने लगे।