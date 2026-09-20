'50 करोड़ नाय, 50 पैसा न देब बाबा जी', बृजभूषण शरण सिंह ने कसा बाबा रामदेव पर तंज 

जागरण संवाददाता, बहराइच। पतंजलि ब्रांड के उत्पाद तैयार करने वाले बाबा रामदेव और भाजपा नेता व पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बीच जुबानी तकरार तेज हो गई है। पतंजलि के घी को नकली बताने पर बाबा रामदेव ने पूर्व सांसद पर मानहानि का मुकदमा कर रखा है। शनिवार को एक कार्यक्रम में ब्रजभूषण ने कहा, हमारे ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जो होगा वो देखेंगे।

बोले- 50 करोड़ नाय, हम 50 पैसा न देब बाबा जी! तोहार नकली घी पहलेव रहा, आजेव हौ और आगेव रही। शहर स्थित गोनार्द लान में प्रतिभा सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व सांसद ने मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इसके बाद पत्रकार वार्ता में बाबा रामदेव पर तंज कसते हुए कहा कि बात सिर्फ उनकी नहीं है।