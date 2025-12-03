11 KM लंबे अयोध्या बाईपास के लिए मिले 10 करोड़ रुपये, दूसरी किस्त से तेज होगा निर्माण

संवाद सूत्र, गोंडा। निर्माणाधीन अयोध्या-बलरामपुर बाइपास के लिए दस करोड़ रुपये की दूसरी किस्त जारी हो गई है। इस साल मार्च के आखिरी सप्ताह में पहली किस्त 19 करोड़ की मिली थी। इस बजट से लगभग सात करोड़ रुपये नई सड़क के लिए भूमि खरीदने में खर्च हो गए थे। मिट्टी पटाई होने के बाद बजट अभाव से कार्य थोड़ा धीमा पड़ गया था, लेकिन अब दूसरी किस्त मिल जाने से अब इसमें तेजी आएगी।

56 करोड़ 34 लाख 87 हजार रुपये की लागत से बन रहे अयोध्या-उतरौला व बलरामपुर बाइपास को पूर्ण करने में लोक निर्माण विभाग जुटा हुआ है। 11.600 किलोमीटर लंबे बाइपास में गोंडा-बलरामपुर मार्ग से उतरौला मार्ग के बीच मिट्टी पटाई कार्य पूरा हो चुका है। गोंडा-अयोध्या मार्ग से गोंडा-उतरौला को जोड़ने के लिए भी मिट्टी पटाई तेजी से चल रही है।

इसके बाद अब पत्थर डालने की प्रक्रिया शुरू होनी हैं। साथ ही गोंडा-उतरौला रोड से केपी इंटर कालेज के सामने से सोनी हरलाल व मझवां गांव के बीच एक किलाेमीटर नई सड़क बननी है। इसके लिए 40 किसानों से दो हेक्टेयर भूमि ली जाएगी,जिसके खरीद की प्रक्रिया चल रही है,। अवर अभियंता राम निवास ने बताया कि जमीन खरीद होते ही निर्माण और रफ्तार पकड़ लेगा।





फैक्ट फाइल- निर्माणाधीन बाइपास की चौड़ाई (मीटर में)-10.0

बाइपास की लंबाई (किलोमीटर में)-11.600

बाइपास की लागत (लाख में करीब)-5634.87

स्वीकृति के बाद मिला बजट (लाख में)-1972.20

जमीन खरीद का तय बजट (लाख में)-690.85

परियोजना पूर्ण होने की तय अवधि-31 जून 2026