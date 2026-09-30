8 मिनट में 240 पुशअप्स लगाने वाली 7 साल की अनामिका बनाएंगी नया रिकॉर्ड, गांधी जयंती पर लगाएंगी 30 KM की दौड़
गोंडा की सात वर्षीय अनामिका मिश्रा गांधी जयंती पर 30 किलोमीटर की दौड़ लगाने की तैयारी में है।
HighLights
सात वर्षीय अनामिका मिश्रा गांधी जयंती पर 30 किमी दौड़ेंगी।
वह गोंडा में अपने विद्यालय से गांधी पार्क तक दौड़ लगाएगी।
अनामिका ने पहले इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है।
संवाद सूत्र, गोंडा। आयु महज सात वर्ष, लेकिन अनामिका का हौसला किसी बड़े धावक से कम नहीं। विकास खंड इटियाथोक के प्राथमिक विद्यालय भीखमपुरवा की कक्षा दो की छात्रा अनामिका मिश्रा गांधी जयंती पर 30 किलोमीटर की दौड़ लगाकर अपनी प्रतिभा का नया अध्याय लिखने की तैयारी में है। अनामिका ने 30 किलोमीटर की यह दौड़ अपने विद्यालय से गोंडा के गांधी पार्क तक पूरी करने का लक्ष्य रखा है।
अनामिका के पिता व विद्यालय के प्रधानाध्यापक मनोज कुमार मिश्र ने बताया कि बेटी पहले भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी है। पिछले वर्ष उसने आठ मिनट में 240 पुशअप कर अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया था। इसके बाद गांधी जयंती पर ही उसने हाथ में तिरंगा लेकर 10 किलोमीटर की दौड़ एक घंटे में पूरी कर सभी को चौंका दिया था।
सुबह छह बजे शुरू होगी दौड़
इस बार अब दो अक्टूबर को अनामिका ने 30 किलोमीटर दौड़ का संकल्प लिया है। इसका संभावित लक्ष्य समय दो घंटे 45 मिनट रखा गया है। दौड़ सुबह छह बजे विद्यालय से शुरू होगी।
भीखमपुरवा के रहने वाले मनोज मिश्र का कहना है कि बेटी अनामिका बीते कई माह से 30 किलोमीटर दौड़ की तैयारी कर रही है। बीते 15 दिन से वह हाथ में तिरंगा लेकर गांव के आसपास 30 किलोमीटर दौड़ का अभ्यास कर रही है। अब दो अक्टूबर को कम से कम समय में 30 किलोमीटर की दौड़ पूरी करना बेटी का लक्ष्य है।
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