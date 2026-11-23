जागरण संवाददाता, जखनियां (गाजीपुर): जखनियां रेलवे स्टेशन पर सोमवार सुबह तमसा पैसेंजर ट्रेन में चढ़ते समय हाथ छूटने से प्लेटफार्म नंबर दो पर गिरकर घायल हुए युवक की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौत हो गई। ट्रेन के नीचे जाने से पहले प्लेटफार्म पर मौजूद यात्रियों ने उसे खींचकर बचा लिया, लेकिन वह अचेत हो गया था।

मृत युवक की पहचान वाराणसी जनपद के धरहरा गांव निवासी संजय शर्मा पुत्र झगड़ू शर्मा के रूप में हुई। वह खानपुर के रघुबर गांव में सरोज ठाकुर के घर आयोजित तिलक समारोह में शामिल होने आया था। सोमवार सुबह उसके रिश्तेदार उसे मऊ से वाराणसी सिटी जाने वाली तमसा पैसेंजर ट्रेन पकड़ने के लिए जखनियां स्टेशन छोड़कर घर लौट गए थे। ट्रेन में चढ़ने के दौरान अचानक उसका हाथ छूट गया और वह प्लेटफार्म पर गिरकर अचेत हो गया। काफी देर बाद रिश्तेदार उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।