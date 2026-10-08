जागरण संवाददाता, खानपुर (गाजीपुर)। चिलौना कला गांव में गुड़िया चौहान ने छत पर टिन शेड में लगे बांस के सहारे फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बिस्तर पर न दिखने के बाद मां सबिता देवी ने गुड़िया को ढूंढते हुए छत पर पहुची। स्टोर के लिए बनाए कमरे में टिन शेड पर लगे बांस के सहारे अपने ही दुप्पटा से लटकता हुआ शव देखकर चिल्लाने लगीं।

22 वर्षीय गुड़िया पुत्री ज्ञानचंद चौहान की शादी नही हुई थी। दो भाइयों की इकलौती बहन गुड़िया के शव के पास उसके मोबाइल पर लाइव वीडियो चल रहा था। स्वजन के अनुसार गुड़िया शायद किसी को अपने आत्महत्या की लाइव वीडियो दिखा रही थी। अहमदाबाद में नौकरी करने वाले पिता ज्ञानचंद ने बेटी की आत्महत्या में साजिश कर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की बात कही।