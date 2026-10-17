वाराणसी एयर शो: वायुसेना ने गाजीपुर की अंधऊ हवाई पट्टी की संभाली कमान, चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर भरेंगे हुंकार

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। वाराणसी में वायुसेना के स्थापना दिवस पर 22, 23 और 25 अक्टूबर को प्रस्तावित एयर शो को लेकर अंधऊ हवाई पट्टी पर तैयारियां तेज हो गई हैं। शुक्रवार को चार हेलीकॉप्टरों से वायुसेना के अधिकारी और पायलट पहुंचे। उन्होंने हवाई पट्टी को अपने नियंत्रण में ले लिया है।

अंधऊ हवाई पट्टी को वायु सेना के अधिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अंदर भी बैरियर वगैरह लगाए जा रहे हैं ताकि कोई प्रवेश न कर सके। शनिवार को भी तीन से चार हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं।