मऊ में बरात में हर्ष फायरिंग से दो युवक घायल, सेना का हवलदार दूल्हे का भाई गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मरदह (गाजीपुर)। दुर्खुशी गांव में बुधवार की रात बरात में हुई हर्ष फायरिंग से दो युवक घायल हो गए। परछन और द्वारपूजा के दौरान दूल्हे के भाई और भारतीय सेना में हवलदार मनोज कुमार ने अपनी लाइसेंसी 12 बोर की बंदूक से फायरिंग कर दी।

इससे निकले छर्रे वहां मौजूद दो युवकों को लग गए। पुलिस ने आरोपित हवलदार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से वह जेल चला गया। साथ ही घटना में प्रयुक्त बंदूक कब्जे में लेकर शस्त्र लाइसेंस निरस्त कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है।



दुर्खुशी गांव निवासी रामकुंवर भारती की पुत्री की शादी थी। मऊ जिले के रानीपुर थाना क्षेत्र के मुड़ेसरी गांव से बरात आई थी। इसी दौरान दूल्हे अमित कुमार का भाई मनोज कुमार अपनी लाइसेंसी डीबीबीएल बंदूक से फायरिंग करने लगा। बंदूक से निकले छर्रे वहां मौजूद सौरभ कुमार निवासी देवकठिया और टिंकू उर्फ सन्नी निवासी धुरेहरा, थाना जंगीपुर को लग गए।