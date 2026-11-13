गाजीपुर में बरात में हर्ष फायरिंग में दो घायल, सेना के जवान को पुलिस ने दबोचा

जागरण संवाददाता, मरदह (गाजीपुर)। क्षेत्र के दुर्खुशी गांव में गुरुवार की रात बरात में हर्ष फायरिंग के दौरान दो युवक गोली लगने से घायल हो गए। दोनों घायलों को उपचार के लिए बीएचयू ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने हर्ष फायरिंग करने वाले सेना के जवान को उसकी लाइसेंसी बंदूक के साथ हिरासत में ले लिया है।

मऊ जनपद के रानीपुर थाना क्षेत्र के मडुसरी गांव से दुर्खुशी गांव में बरात आई थी। द्वारपूजा के दौरान दूल्हे के भाई, जो सेना में जवान है, ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से हर्ष फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में बरात में आए सौरभ कुमार निवासी देवकठिया और टिंकू उर्फ सन्नी निवासी धुरेहरा, थाना जंगीपुर घायल हो गए।