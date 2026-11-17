जागरण संवाददाता, खानपुर (गाजीपुर)। औड़िहार-वाराणसी रेलखंड के सिधौना रामपुर हाल्ट पर सात माह बाद फिर से टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है। लंबे समय से टिकट नहीं मिलने के कारण यात्रियों को दूसरे स्टेशनों से टिकट लेने में परेशानी उठानी पड़ रही थी।

सिधौना निवासी विनय सिंह के प्रयास से रेल प्रशासन ने यहां टिकट बिक्री बहाल की। सोमवार को विधिवत पूजा-पाठ के बाद मुख्य अतिथि भाजपा के प्रांतीय कार्यकारिणी समिति सदस्य रामतेज पांडेय ने बुकिंग घर के मुख्य द्वार का फीता काटकर उद्घाटन किया।

उन्होंने कहा कि रेलवे सुविधाओं के विस्तार से यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित सफर का अवसर मिल रहा है। रेलवे प्रशासन वाराणसी से आए राकेश कुमार श्रीवास्तव ने यात्रियों से टिकट लेकर यात्रा करने और स्वच्छता बनाए रखने की अपील की।