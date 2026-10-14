गाजीपुर में तरांव स्टेशन के पास सुहेलदेव एक्सप्रेस पर पथराव, असिस्टेंट लोको पायलट घायल

संवाददाता, सैदपुर (गाजीपुर)। औड़िहार-गाजीपुर रेलखंड पर बुधवार की सुबह तरांव रेलवे स्टेशन के पास अज्ञात अराजक तत्वों ने चलती सुहेलदेव एक्सप्रेस के इंजन पर पथराव कर दिया। पत्थर इंजन में चालक के बगल की खिड़की के शीशे से टकराया, जिससे शीशा टूट गया। उसके टुकड़े लगने से असिस्टेंट लोको पायलट विकास कुमार तिवारी घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे अधिकारियों में खलबली मच गई। आरपीएफ ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की।

आनंद विहार से गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन जा रही सुहेलदेव एक्सप्रेस बुधवार सुबह करीब 10 बजे तरांव रेलवे स्टेशन के पास से गुजर रही थी। इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने ट्रेन को निशाना बनाते हुए पत्थर फेंक दिया। पत्थर इंजन की खिड़की के शीशे से टकराया और उसके टुकड़े उछलकर असिस्टेंट लोको पायलट विकास कुमार तिवारी के सिर और चेहरे पर जा लगे।