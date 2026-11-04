गाजीपुर में नौ सूत्रीय मांगों पर आर-पार के मूड में छात्र, रात भर पीजी कालेज के बाहर जारी रहा धरना

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। पीजी कालेज में छात्र समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आंदोलन अब आर-पार की लड़ाई में तब्दील होता नजर आ रहा है। नौ सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार सुबह कालेज के बाहर शुरू हुआ धरना देर रात तक जारी रहा। रात करीब एक बजे भी छात्र खुले आसमान के नीचे सड़क किनारे डटे रहे।

आंदोलनकारी छात्रों ने दो टूक कहा कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक धरना समाप्त नहीं किया जाएगा। छात्रों के बीच न तो कोई चिकित्सक मौजूद था और न ही पुलिस प्रशासन का कोई कर्मचारी। ऐसे में रात के अंधेरे में सड़क किनारे बैठे छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

शुल्क से लेकर शिक्षकों की उपस्थिति तक उठाए सवाल एबीवीपी की नौ सूत्रीय मांगों में साइकिल स्टैंड पर अतिरिक्त 30 रुपये शुल्क की वसूली वापस लेने, प्रयोगशालाओं में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध कराने और पुस्तकालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप नई पुस्तकें रखने की मांग शामिल है। इसके अलावा कालेज में ड्रेस कोड पूरी तरह लागू करने, छात्र कैंटीन शुरू कराने, भूगोल विषय का शैक्षणिक टूर प्रतिवर्ष आयोजित करने और परिसर में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था करने की मांग की गई है।