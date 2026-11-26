जागरण संवाददाता,दिलदारनगर (गाजीपुर)। दिल्ली-हावड़ा मुख्य रेल मार्ग पर भदौरा और गहमर रेलवे स्टेशन के बीच गुरुवार शाम आनंद विहार से पटना जा रही 03294 डाउन आनंद विहार-पटना फेयर स्पेशल ट्रेन के इंजन की कपलिंग खुल गई।

देवकली गांव के पास हुई इस घटना से ट्रेन दो हिस्सों में बंट गई और डाउन लाइन पर ट्रेनों का आवागमन थम गया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद शाम 4:25 बजे ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया, जिसके बाद धीरे-धीरे परिचालन बहाल हो सका।दिलदारनगर आरपीएफ भी मौके पर पहुंची।

दिल्ली - हावड़ा मुख्य रेल मार्ग पर आनद बिहार से पटना को जा रही रन थ्रू फेयर स्पेशल ट्रेन जैसे ही भदौरा रेलवे क्रासिंग को पास कर आगे बढ़ी वैसे ही ट्रेन के इंजन का कपलिंग खुलने से बोगी इंजन से छूट गयी और इंजन कुछ आगे बढ़ गया।इसके बाद यात्री भी नीचे उतर गए।ट्रेन के पायलट ने इसकी सूचना भदौरा स्टेशन को दी वहां से दानापुर कंट्रोल को भी सूचना दी गयी।सूचना पर नियंत्रण कक्ष में खलबली मच गई।

ट्रेन के पायलट, गार्ड और भदौरा के रेलवे स्टाफ के सहयोग से स्पेशल ट्रेन के इंजन को पीछे से पुश कर बोगियों से दोबारा जोड़ा गया। इसके बाद शाम 4:25 बजे ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया, जिसके बाद धीरे-धीरे अन्य ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ।हालांकि इंजन का कपलिंग कैसे खुला इसकी जानकारी नहीं हो सकी।