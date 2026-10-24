सपा सांसद अफजाल अंसारी की बिगड़ी तबीयत, लखनऊ मेदांता के ICU में भर्ती

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। गाजीपुर के सपा सांसद अफजाल अंसारी की तबीयत बिगड़ने पर शुक्रवार की रात उन्हें इलाज के लिए लखनऊ ले जाया गया। जहां मेदांता हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है।

सपा सांसद अफजाल अंसारी दो तीन दिनों से बुखार व जुकाम से पीड़ित थे। शुक्रवार की शाम को उन्हें पेट में गैस होने के साथ उल्टियां होने लगीं। साथ ही उन्हें बेचैनी के साथ पसीना आने लगा। हालत बिगड़ने पर परिजन निजी चिकित्सक को बुलाकर इलाज कराए।