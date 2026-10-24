भाजपा किसी की सगी नहीं, हम अग्रवाल समाज के साथ: अखिलेश यादव

जागरण संवाददाता, आगरा। शिक्षक एमएलसी चुनाव में सपा प्रत्याशी एमएलसी डॉ. आकाश अग्रवाल के आंसुओं पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला है।

उन्होंने कहा कि भाजपा किसी की सगी नहीं है, हम आकाश अग्रवाल और अग्रवाल समाज के साथ हैं। अग्रवाल समाज को पार्टी से जोड़ने के लिए उन्होंने समय आने पर डॉ. आकाश अग्रवाल को यथाेचित सम्मान और स्थान देकर अग्रवाल समाज के मान-सम्मान की पुनर्स्थापना करने की बात कही है।

सपा ने शिक्षक एमएलसी चुनाव में आगरा-अलीगढ़ से एमएलसी डॉ. आकाश अग्रवाल को अंतिम समय पर प्रत्याशी बनाया था। शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए मतदान शुक्रवार को हुआ था। शुक्रवार दोपहर कमिश्नरी में मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप से मिलने पहुंचे सपा प्रत्याशी ने फतेहाबाद, खेरागढ़, सैंया में बूथ कैप्चरिंग होने के आरोप लगाए थे। अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए वह फूट-फूटकर रोए थे और लखनऊ में अगले माह धर्म परिवर्तन का एलान किया था। समाजवादी पार्टी के फेसबुक अकाउंट पर शनिवार शाम पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने पोस्ट की। इसमें लिखा है कि