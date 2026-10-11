जागरण संवाददाता, गाजीपुर। ज‍िले में जात‍िगत स‍ियासी समीकरणों के ल‍िहाज से बड़ा फेरबदल सामने आया है। विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को जनपद में बड़ा झटका लगा है। सपा महिला सभा की जिलाध्यक्ष विभा पाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शनिवार को उनका त्यागपत्र इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद से जिले की राजनीति में हलचल तेज हो गई है।

विभा पाल ने जिला अध्यक्ष को भेजे अपने त्यागपत्र में व्यक्तिगत कारणों और अपरिहार्य परिस्थितियों का हवाला दिया है। लिखा है कि वह वर्तमान पद के दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ हैं, इसलिए स्वेच्छा से पद छोड़ रही हैं। इसके बाद से ही चर्चाओं का बाजार गर्म चल रहा है।