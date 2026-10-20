गाजीपुर के लंका मैदान में गूंजा जय श्री राम का जयघोष, डीएम-एसपी की मौजूदगी में हुआ रावण दहन
गाजीपुर के लंका मैदान में विजयादशमी पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में रावण दहन हुआ।
जागरण संवाददाता, गाजीपुर। नगर के अति प्राचीन रामलीला मैदान में मंगलवार की रात विजयादशमी पर्व पर रावण दहन का आयोजन किया गया। रात आठ बजे जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला और पुलिस अधीक्षक विनय सिंह की उपस्थिति में रावण के पुतले का दहन हुआ। पूरा मैदान हजारों लोगों की भीड़ से खचाखच भरा रहा।
रावण दहन का दृश्य देखने के लिए पहुंचे लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। पुतले के दहन के साथ ही मैदान में मौजूद लोगों ने मोबाइल फोन से वीडियो बनाकर इस पल को अपने कैमरों में कैद किया।
रावण दहन को लेकर मैदान में शाम से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। परिवार और बच्चों के साथ पहुंचे लोगों ने आयोजन का आनंद लिया। निर्धारित समय पर रावण दहन होने के दौरान लोगों की निगाहें मैदान की ओर टिकी रहीं। उत्सव का माहौल बना रहा और लोगों ने बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक पर्व को उत्साह के साथ मनाया।
पुलिस अधीक्षक ने संभाली सुरक्षा व्यवस्था
आयोजन के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। पुलिस अधीक्षक विनय सिंह की मौजूदगी में पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभालते नजर आए। भीड़ की अधिकता के बावजूद यातायात व्यवस्था व्यवस्थित बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया गया। मैदान के आसपास लोगों की आवाजाही के बीच पुलिसकर्मी लगातार मोर्चा संभाले रहे, जिससे आयोजन के दौरान व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिली।
जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला और पुलिस अधीक्षक विनय सिंह की मौजूदगी में संपन्न हुए इस आयोजन के दौरान प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की निगरानी बनी रही। हजारों लोगों की उपस्थिति में रावण दहन विजयादशमी के प्रमुख आकर्षणों में शामिल रहा।
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