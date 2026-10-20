गाजीपुर के लंका मैदान में गूंजा जय श्री राम का जयघोष, डीएम-एसपी की मौजूदगी में हुआ रावण दहन

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। नगर के अति प्राचीन रामलीला मैदान में मंगलवार की रात विजयादशमी पर्व पर रावण दहन का आयोजन किया गया। रात आठ बजे जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला और पुलिस अधीक्षक विनय सिंह की उपस्थिति में रावण के पुतले का दहन हुआ। पूरा मैदान हजारों लोगों की भीड़ से खचाखच भरा रहा।

रावण दहन का दृश्य देखने के लिए पहुंचे लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। पुतले के दहन के साथ ही मैदान में मौजूद लोगों ने मोबाइल फोन से वीडियो बनाकर इस पल को अपने कैमरों में कैद किया। रावण दहन को लेकर मैदान में शाम से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। परिवार और बच्चों के साथ पहुंचे लोगों ने आयोजन का आनंद लिया। निर्धारित समय पर रावण दहन होने के दौरान लोगों की निगाहें मैदान की ओर टिकी रहीं। उत्सव का माहौल बना रहा और लोगों ने बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक पर्व को उत्साह के साथ मनाया।