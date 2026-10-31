Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

गाजीपुर के बंशी बाजार में संगीनी ज्वैलर्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग, नकाबपोश बदमाश गहने लेकर फरार

By Suryakant TripathiEdited By: Abhishek sharma
Published: Sat, 31 Oct 2026 07:06 PM (IST)

गाजीपुर के बंशी बाजार स्थित संगिनी ज्वैलर्स पर दो नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग कर आभूषण लूट लिए। दिनदहाड़े हुई इस ...और पढ़ें

News Article Hero Image

HighLights

  1. बंशी बाजार के संगिनी ज्वैलर्स पर फायरिंग हुई।

  2. दो नकाबपोश बदमाश आभूषण लूटकर फरार हुए।

  3. घटना से व्यापारियों में दहशत, पुलिस जांच में जुटी।

जागरण संवाददाता गाजीपुर। बंशी बाजार स्थित संगि‍नी ज्वैलर्स पर शनिवार की शाम को दो नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग कर दी। चारपहिया वाहन से पहुंचे बदमाशों ने दुकान को निशाना बनाते हुए गोलियां चलाईं।

इसके बाद बदमाश आभूषण लेकर फरार हो गए। घटना के बाद बाजार में अफरा-तफरी मच गई। दिनदहाड़े हुई इस वारदात से व्यापारियों में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई।

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।