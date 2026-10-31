गाजीपुर के बंशी बाजार में संगीनी ज्वैलर्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग, नकाबपोश बदमाश गहने लेकर फरार
गाजीपुर के बंशी बाजार स्थित संगिनी ज्वैलर्स पर दो नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग कर आभूषण लूट लिए। दिनदहाड़े हुई इस ...और पढ़ें
HighLights
बंशी बाजार के संगिनी ज्वैलर्स पर फायरिंग हुई।
दो नकाबपोश बदमाश आभूषण लूटकर फरार हुए।
घटना से व्यापारियों में दहशत, पुलिस जांच में जुटी।
जागरण संवाददाता गाजीपुर। बंशी बाजार स्थित संगिनी ज्वैलर्स पर शनिवार की शाम को दो नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग कर दी। चारपहिया वाहन से पहुंचे बदमाशों ने दुकान को निशाना बनाते हुए गोलियां चलाईं।
इसके बाद बदमाश आभूषण लेकर फरार हो गए। घटना के बाद बाजार में अफरा-तफरी मच गई। दिनदहाड़े हुई इस वारदात से व्यापारियों में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई।